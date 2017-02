Une petite pause dans ce blog car il est difficile d'être sur le terrain au four , au moulin et à la boulangerie . Au plaisir d'ici la reprise, de vous croiser sur Twitter , Facebook ou IRL...

La perspective du prochain lundi matin me laisse à penser que l a montre Sleeptracker est une invention fabuleuse (ou pas...) . Dotée d’un accéléromètre qui surveille et enregistre le nombre et l’intensité des mouvements du dormeur (et de la dormeuse), cette montre d'un genre nouveau repère les différentes phases de sommeil et vous réveille au meilleur moment en accord avec vos cycles. Restera à vérifier l'efficacité auprès de votre patron du "mon réveil a préféré respecter mes phases de sommeil et a choisi de ne me sortir des bras de Morphée qu'à 8 heures..." Source : L'oeil laser

Bon, à force on croule sous les sites qui ont un lien de près ou de loin avec l'identité numérique. Le nouveau repéré sur la toile est chi.mp , un (énième) site qui a pour vocation de rassembler en un seul endroit sa vie numérique. L'idée est de se créer un profil centralisé, de décider qui peut le voir ou pas, d'exporter ou importer ses données... Egalement proposés : un nom de domaine en .mp (ouaaaaaais), un carnet d'adresses universels (le 15ème?). Malgré les boutades faciles, cette super meta-plateforme semble assez complète et ressemble un peu à Ziki. A tester... (source: market_king )

Les polémiques autour de la réputation numérique allaient déjà bon train depuis quelques mois, l'annonce de Google qui lancerait son "Google Profil" n'a donc rien d'étonnant dans sa démarche et répond bien au besoin de l'utilisateur de maîtriser mieux les résultats qui apparaissent sur le petit moteur dès lors que l'on tape son nom. Là où le flou est cepedant plus persisitant, c'est qu'aucune des annonces ne semble faire allusion au risque d'usurpation d'identité (et que dire des homonymes...) . Il me semble que Google s'avance sur un terrain qui n'est pas forcément son fort : le jonglage avec les données personnelles... D'autant que pour créer son profil, il faudra donner une adresse Gmail (oublique?) ou un crypatge de chiffres. Une démarche évidemment qui tendrait à faire évoluer Google vers un réseau social à part entière ? bref, une nouvelle extension à surveiller et qui fera parler d'elle...

02 avril 2009

Quand les jeux vidéos servent l'entreprise...ou la médecine.

C'est bien connu, les jeux vidéos nous transforment tous en autistes ou en geeks associaux (pléonasme?) et l'addiction qu'ils provoquent (inutile de nier) nous conduiront jusqu'aux fameux services "jeux vidéos" ouverts par certains hôpitaux qui reconnaissent le jeu comme une drogue. Bon, cette issue fatidique, les médias "classiques" en ont déjà largement débattu. N'y a-t-il pas cependant d'issue plus heureuse à l'utilisation compulsive de jeux vidéos ? Eh bien si (ouf !!!). Dans l'entreprise 20, on apprend que World of Warcraft peut préparer à l'entreprise 2.0. "Ce jeu est une source inépuisable d’études sociologiques et d’émerveillement quand aux enseignements sociétales que l’on peut en retirer" lit-on ainsi dans l'article. Et voici les 4 arguments majeurs :



Jeux multi-joueurs = Plateformes collaboratives

Objectifs communs / personnels

Microblog et messagerie instantanée comme présence invisible

Construction identitaire / collective